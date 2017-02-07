{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
11:03  07 февраля 2017 0

Крупный российский банк ограничил выдачу вкладов клиентам

Банки. Ханты-Мансийск.
Вкладчики не могут забрать деньги из АнкорбанкаФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
все новости сюжета

Анкорбанк ограничил выдачу вкладов клиентам на сумму более 10 тысяч рублей. Как заявили в пресс-службе кредитной организации, это связано с ликвидностью банка.

«После восстановления требуемого уровня ликвидности банк намерен в полном объеме исполнять требования клиентов», — сообщила сотрудница Анкорбанка. ее цитирует «Газета.Ru».

Временно банк ввел ограничения по выдаче вкладов в размере 10 тыс. рублей ежедневно во всех городах, где присутствуют офисы, уточнила представитель кредитной организации.

Отметим, что офисы банка расположены в Москве, Казани, Уфе и Чебоксарах. «Вы можете, согласно действующему порядку, подать заявление в любое отделение на полное истребование вклада. Отдельное заявление будет рассмотрено, и вам дадут ответ о возможности полной выплаты», — сообщают клиентам в Анкорбанке.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров