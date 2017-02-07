11:03 07 февраля 2017 0

Вкладчики не могут забрать деньги из Анкорбанка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Анкорбанк ограничил выдачу вкладов клиентам на сумму более 10 тысяч рублей. Как заявили в пресс-службе кредитной организации, это связано с ликвидностью банка.

«После восстановления требуемого уровня ликвидности банк намерен в полном объеме исполнять требования клиентов», — сообщила сотрудница Анкорбанка. ее цитирует «Газета.Ru».

Временно банк ввел ограничения по выдаче вкладов в размере 10 тыс. рублей ежедневно во всех городах, где присутствуют офисы, уточнила представитель кредитной организации.

Отметим, что офисы банка расположены в Москве, Казани, Уфе и Чебоксарах. «Вы можете, согласно действующему порядку, подать заявление в любое отделение на полное истребование вклада. Отдельное заявление будет рассмотрено, и вам дадут ответ о возможности полной выплаты», — сообщают клиентам в Анкорбанке.