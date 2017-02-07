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Главные новости Челябинской области
11:23  07 февраля 2017 0

В Челябинске у матери пятерых детей отобрали ребенка

Собаки и дачи. Нижневартовск., частный сектор, сады, огороды, дачи
Семья копейских алкоголиков обитала в садовом домикеФото: Александр Елизаров © URA.RU

У челябинки, младенца которой нашли мертвым в железнодорожном вагоне, изъяли еще одного ребенка. Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области, сейчас он находится в больнице. Ранее у семьи, проживающей в домике на территории садоводческого товарищества в Копейске, было изъято еще трое детей.

Их тридцатилетняя мать злоупотребляет алкоголем. Родительских прав в отношении детей 10, 9 и 12 лет она лишена, судьбой их не интересуется, и приставы безуспешно пытаются взыскать причитающиеся им алименты. Теперь ей предстоит очередной суд по тому же поводу и в отношении четвертого ребенка.

Меньше всего повезло самому младшему члену семейства — тельце четырехмесячного мальчика нашли в вагоне на территории соседней Свердловской области в 2013 году. Как выяснилось, пьяный отец задушил ребенка подушкой, отнес его к железнодорожным путям и сбросил с переходного моста в один из стоящих внизу открытых вагонов грузового поезда. По имеющимся у правоохранителей данным, женщина знала о происшедшем, но предпочла умолчать об убийстве. Тем не менее в 2017 году 38-летний Денис Ласкин был арестован.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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