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07 февраля 2017
06 февраля 2017
11:28  07 февраля 2017 0

Пермяки готовятся к встрече с новым губернатором

Максим Решетников расскажет о своих планах на будущееФото с сайта мэра Москвы
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Новый глава Прикамья Максим Решетников готовится к встрече с пермской общественностью. Процесс представления губернатора с пермяками пройдет под контролем полпреда президента.

Во вторник, 7 февраля, в 14:00 в Органном зале Перми состоится представление исполняющего обязанности губернатора Прикамья Максима Решетникова. В мероприятии примет участие полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. В зале соберутся депутаты Заксобрания, члены регионального правительства, руководители промышленных предприятий и силовых ведомств, представители общественных организаций, научного сообщества и СМИ. Приглашены и те журналисты, которые ранее не считались дружественными прежнему губернатору Виктору Басаргину.

Накануне Владимир Путин встретился с министром правительства Москвы Максимом Решетниковым и предложил чиновнику вернуться на его малую родину — в Пермь, в качестве и. о. губернатора. Бывший глава региона Виктор Басаргин подал в отставку утром, 6 февраля. Этому предшествовала командировка в столицу, где «варяг» узнал, что Кремль не поддерживает идею выдвижения Басаргина на губернаторские выборы. Каким будет новое место работы экс-главы Прикамья — пока неизвестно.

Стефан Савелли
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