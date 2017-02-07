Пермяки готовятся к встрече с новым губернатором

11:28 07 февраля 2017 0

Максим Решетников расскажет о своих планах на будущее Фото с сайта мэра Москвы

Новый глава Прикамья Максим Решетников готовится к встрече с пермской общественностью. Процесс представления губернатора с пермяками пройдет под контролем полпреда президента.

Во вторник, 7 февраля, в 14:00 в Органном зале Перми состоится представление исполняющего обязанности губернатора Прикамья Максима Решетникова. В мероприятии примет участие полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. В зале соберутся депутаты Заксобрания, члены регионального правительства, руководители промышленных предприятий и силовых ведомств, представители общественных организаций, научного сообщества и СМИ. Приглашены и те журналисты, которые ранее не считались дружественными прежнему губернатору Виктору Басаргину.

Накануне Владимир Путин встретился с министром правительства Москвы Максимом Решетниковым и предложил чиновнику вернуться на его малую родину — в Пермь, в качестве и. о. губернатора. Бывший глава региона Виктор Басаргин подал в отставку утром, 6 февраля. Этому предшествовала командировка в столицу, где «варяг» узнал, что Кремль не поддерживает идею выдвижения Басаргина на губернаторские выборы. Каким будет новое место работы экс-главы Прикамья — пока неизвестно.