На Ямале осужден извращенец, пугавший девочек

12:01 07 февраля 2017 0

В колонию должен отправится извращенец, который пугал девочек в Губкинском Фото: Василий Гришин © URA.RU

В Губкинском осудили извращенца. Мужчина признан виновным в совершении развратных действий в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста. Злоумышленник демонстрировал половые органы девочкам.

«4 сентября 2016 года вечером в Губкинском 25-летний мужчина на улице окликнул 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. Следователи выявили еще один эпизод в отношении другой несовершеннолетней. В тот же день злоумышленник был установлен и задержан», — рассказывают в следственном управлении СК Ямала. Ранее в полиции отметили, что в поимке злоумышленника участвовали сотрудники уголовного розыска. Его, кстати, нашли в тот же день.

Девочки проходят реабилитацию.

Суд назначил наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в правоохранительных органах отмечали, что у злоумышленника есть девушка, никаких негативных инцидентов с его участием раньше не было.