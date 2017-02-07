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07 февраля 2017
11:50  07 февраля 2017 0

Пушков посмеялся над попытками Киева прорваться в Евросоюз вместе с Бандерой

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Пушков предположил, как Украина войдет в ЕСФото: Антон Белицкий © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова польского политика Ярослава Качиньского о том, что Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности Степана Бандеры. Сенатор от Пермского края в своем Twitter предположил, что Киев будет прорываться в ЕС «с Бандерой наперевес».

«Качиньский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич», — написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Алексей Пушков отмечает, что Киев в данный момент стоит перед сложным выбором. «Не попасть в Европу с Бандерой или не попасть в Европу без Бандеры. Думаю, будут прорываться с Бандерой наперевес», — шутит политик.

Ранее польский политик, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не сможет войти в Европу, если будет продолжать культ личности таких людей, которые совершали геноцид в отношении польского народа, имея в виду Степана Бандеру, пишет агентство «Национальные новости».

Польский политик не знает, как украинский лидер воспринял его замечания, из-за трудностей в переводе сложной речи Петра Порошенко. Экс-главы агентства информации и иностранных инвестиций Польши Славомир Майман в своем микроблоге в Twitter заявил, что по поводу Бандеры и национализма в целом у Варшавы «давно четкая позиция», пишет «Федеральное агентство новостей». Пушков тогда на эту публикацию ответил с сарказмом: «„Четкая позиция“ состоит в том, чтобы обниматься с наследниками Бандеры типа Парубия и все им прощать ради геополитики».

Степан Бандера был одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии, воевавшей против советских войск и сотрудничавшей с гитлеровцами. напоминает интернет-издание «Русская планета». Киевский горсовет летом 2016 года переименовал Московский проспект в честь Бандеры.

Нина Калинина
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