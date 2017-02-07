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12:17  07 февраля 2017 0

Подросток из спецшколы стал фигурантом новых уголовных дел о пытках и изнасиловании

Спецшкола. Сургут
В закрытой спецшколе творился настоящий беспределФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следователи выявили новые факты преступной деятельности воспитанника сургутской спецшколы закрытого типа. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе СКР по ХМАО.

Во время расследования уголовного дела об истязании подростком другого воспитанника и вымогательстве у пострадавшего денег следователям стали известны новые факты. По версии сыщиков, обвиняемый систематически избивал еще одного мальчика, также обливал его ноги горячей водой и требовал у него деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего» и «вымогательство». Кроме того, обвиняемый стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по статье «изнасилование несовершеннолетней».

Уголовные дела соединены в одном производстве, обвиняемый подросток заключен под стражу. Как ранее сообщало «URA.RU», родители воспитанников спецшколы для малолетних преступников заявили, что в окружном учреждении регулярно издеваются над воспитанниками. У подростков вымогают деньги, избивают, а девочек насилуют. По версии родственников пострадавших, воспитатели спецорганизации могли знать о происходящем. О ситуации в спецшколе стало известно после того, как один из воспитанников школы был госпитализирован с сильными ожогами ног.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет также дана правовая оценка действиям работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса. Югорские общественники, напомним, выступили с инициативой закрыть спецшколу.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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