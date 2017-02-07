Трамп потребовал опубликовать список терактов, о которых молчат СМИ

12:03 07 февраля 2017 0

Дональд Трамп обвинил американские СМИ в необъективности Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Белом доме распространили список терактов, которые ранее не освещались в СМИ. Список был составлен после того, как американский президент Дональд Трамп, выступая перед военными, объявил о том, что американские СМИ проявляют необъективность в освещении многих террористических атак.

По данным «Федерального агентства новостей», в список вошли как малоизвестные террористические акты, которые, по мнению Белого дома, имеют важное значение, так и громкие теракты, прогремевшие на весь мир. Всего в список было внесено 78 происшествий разного рода, произошедших в период с 2014 по 2016-й годы.

Как пишет «Ридус», среди «малоосвещенных» случаев есть уничтожение двух террористов, обстрелявших в мае 2015 года выставку карикатур на пророка Мухаммеда в Техасе, а также убийство канадского солдата в Оттаве в 2014 году.

К «малоосвещенным» терактам в США также отнесена катастрофа российского авиалайнера над Синаем в октябре 2015 и теракты в Париже, Стамбуле и Ницце.