12:22 07 февраля 2017 0

О телефонных переговорах тюменки узнал ее муж Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени будут судить сотрудника компании сотовой связи, который умудрился «сдать» детализацию звонков женщины ее мужу. Теперь работнику грозит до четырех лет провести в местах не столь отдаленных. С тюменкой, о чьих телефонных переговорах жаждал узнать супруг, по информации источника агентства, все в порядке.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по области, инцидент произошел в октябре прошлого года. К сотруднику компании, которая входит в «большую тройку» операторов сотовой связи, обратился незнакомый мужчина. Тюменец очень просил работника выдать ему детализацию звонков супруги. Работник компании, который имел доступ к информационным системам оператора связи, распечатал детализацию и отдал ее мужу женщины. Тем самым, как подчеркнули в СУ СКР, он нарушил охраняемое законом право на тайну телефонных переговоров.

Уголовное дело было возбуждено по статье «нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Материалы уже переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сотруднику компании грозит серьезное наказание — от штрафа до лишения свободы сроком до четырех лет.

По информации источника агентства, с тюменкой, о переговорах которой узнал ее муж, все в порядке.