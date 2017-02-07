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07 февраля 2017
06 февраля 2017
03 февраля 2017
12:10  07 февраля 2017 0

Мэрия Ноябрьска проведет проверку по публикации «URA.RU» о нетрезвом тренере сборной Ямала

Единая Россия - круглый стол медицина Курган , портрет путина, спорт
В Ноябрьске проверят обстоятельства ЧП с нетрезвым тренером, о котором написало агентствоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление по физкультуре и спорту мэрии Ноябрьска проведет проверку по публикации «URA.RU» о тренере, которого сняли на видео в нетрезвом состоянии. Речь идет о сотруднике ноябрьской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Андрее Флегантове.

В редакцию «URA.RU» участники соревнований прислали несколько записей, на которых тренер по пауэрлифтингу находится в неоднозначном состоянии, просит принести водки в номер и ругается матом. Как пояснил отправитель, записи сделаны во время соревнований в Ижевске. По словам одного из собеседников, спортсмен из-за сильного опьянения не смог посетить последние дни соревнования и посмотреть на выступления членов сборной.

В администрации заявили, что результаты служебной проверки будут известны в течение десяти дней.

«Для нас произошедшее — нонсенс. Мы инициировали служебную проверку, которая даст оценку действиям тренера и руководителя спортивного учреждения. Уже сейчас мы взяли на особый контроль выезды тренеров и спортсменов на соревнования», — сказал и. о. начальника управления по физкультуре и спорту Дмитрий Кадачиков, которого цитируют в пресс-службе мэрии.

Также на публикацию отреагировали в Федерации пауэрлифтинга ЯНАО. Как рассказал «URA.RU» глава Мухарбек Хосроев, они также проведут объективную проверку. До этого момента жалоб на тренера не поступало, претензий к его профессиональному уровню у них нет.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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