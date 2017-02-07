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07 февраля 2017
06 февраля 2017
12:13  07 февраля 2017 0

На Урале фура протаранила опору ЛЭП и скрылась. ВИДЕО

Водитель не рассчитал угол поворотаФото: скрин YouTube

Энергетики нашли виновного в аварии на электросетях в Арамили. В выходные фура протаранила опору ЛЭП и скрылась. Наезд на столб попал в обзор камеры видеонаблюдения.

Деревянный столб практически упал на землю, натянув провода до предела, но электрики успели устранить ЧП до того, как произошло отключение.

Авария произошла в зоне фидера Вьюхино ПС 110/35/10 Шпагатная. Инцидент зафиксировали 4 камеры видеонаблюдения, установленные у входных групп ближайших предприятий. «Нам сообщили об аварии с проходной завода „Солид“. На место выехала бригада электромонтеров и необходимая техника — ямобур и длинномер-манипулятор. За 2, 5 часа мы линию восстановили», — рассказывает начальник Арамильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Рустам Хабибрахманов.

На время проведения работ было приостановлено электроснабжение ряда потребителей, в основном юридических лиц, также в зону отключения попали садовое товарищество и детский сад № 6. На следующий день горе-водителя удалось найти. Выяснилось, что он следовал транзитом из Чебаркуля, В фуре он вез утеплитель. Сейчас идут переговоры о возмещении материального ущерба в размере 10 тысяч рублей.

Нина Калинина
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