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07 февраля 2017
06 февраля 2017
12:32  07 февраля 2017 0

«Можем выехать только на пожар». В МЧС отказались спасать застрявших на льду пермяков

Проверка льда перед Крещением. Тюмень, лед на реке, следы
Сотрудники МЧС отказались вытаскивать пермяков, застрявших во льдуФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Осинском районе Пермского края четыре автомобиля застряли посреди Камы. По словам одной из пассажирок, пострадавшие обратились в МЧС, но в ведомстве им отказали в помощи.

«Мы с мужем ездили на отчет главы Верх-Давыдовского поселения. На обратной дороге мы на четырех машинах застряли на Каме. Ситуация вроде бы экстренная — люди, зима, мороз, ночь. Где попросить помощи? На ум приходит мысль — позвонить в МЧС. Я не сомневалась, что нам помогут, в беде оказались люди. Но я услышала вежливый ответ диспетчера, что МЧС может выехать только на пожар, а спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — написала в соцсети жительница Осы Ольга Мочалова.

Как рассказали «URA.RU» в краевом управлении ведомства, сотрудники МЧС должны выезжать по таким вызовам. «Мы готовы начать проводить проверку по факту отказа в оказании помощи, но нам надо понимать, куда именно обращались пострадавшие. Предлагаю им отправить жалобу, для этого можно позвонить на телефон доверия по номеру 8(342)210-45-47», — прокомментировала глава пресс-службы краевого ГУ МЧС Оксана Бутина.

История закончилась благополучно, застрявших спасли их друзья.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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