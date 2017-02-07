12:32 07 февраля 2017 0

Сотрудники МЧС отказались вытаскивать пермяков, застрявших во льду Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Осинском районе Пермского края четыре автомобиля застряли посреди Камы. По словам одной из пассажирок, пострадавшие обратились в МЧС, но в ведомстве им отказали в помощи.

«Мы с мужем ездили на отчет главы Верх-Давыдовского поселения. На обратной дороге мы на четырех машинах застряли на Каме. Ситуация вроде бы экстренная — люди, зима, мороз, ночь. Где попросить помощи? На ум приходит мысль — позвонить в МЧС. Я не сомневалась, что нам помогут, в беде оказались люди. Но я услышала вежливый ответ диспетчера, что МЧС может выехать только на пожар, а спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — написала в соцсети жительница Осы Ольга Мочалова.

Как рассказали «URA.RU» в краевом управлении ведомства, сотрудники МЧС должны выезжать по таким вызовам. «Мы готовы начать проводить проверку по факту отказа в оказании помощи, но нам надо понимать, куда именно обращались пострадавшие. Предлагаю им отправить жалобу, для этого можно позвонить на телефон доверия по номеру 8(342)210-45-47», — прокомментировала глава пресс-службы краевого ГУ МЧС Оксана Бутина.

История закончилась благополучно, застрявших спасли их друзья.