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07 февраля 2017
06 февраля 2017
13:37  07 февраля 2017 2

Внедрение новой транспортной схемы Екатеринбурга обернется массовыми сокращениями

Общественный транспорт. Екатеринбург, маршрутка, автобусная остановка, общественный транспорт, маршрут 045
Транспортная реформа может оставить без работы порядка 2000 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внедрение новой транспортной схемы, которое запланировано администрацией Екатеринбурга на 1 июля 2017 года, может привести к массовым сокращениям водителей и кондукторов, сообщил «URA.RU» знакомый с ситуацией источник. В первую очередь, по его словам, это коснется частных перевозчиков, поскольку реформа все же отдает приоритет муниципальному транспорту, о чем неоднократно городские чиновники повторяли на пресс-конференциях.

Информацию о том, что оптимизация маршрутной сети оставит без работы сотрудников частных транспортных предприятий, подтвердил представитель фонда «Город.PRO» Андрей Толмачев.

«Рынок перевозок действительно сократится, но при всем этом стоит отметить две вещи. Во первых, значительное количество аварий происходит или из-за того, что водитель попросту перерабатывает, или из-за некомпетентности. Во-вторых, нужно понимать, что невозможно выставить на линию такое количество автобусов, троллейбусов и трамваев, которые нередко ходят пустыми, и сделать так, чтобы за это никто не платил. А платят жители. Либо напрямую — оплачивая стоимость проезда, либо косвенно — через налоги. Сокращения, вероятнее всего, будут, однако к тем перевозчикам, которые останутся, можно будет предъявлять требования по безопасности, по качеству работы водителей и кондукторов, по соблюдению графика движения и так далее», — пояснил собеседник, отметив, что муниципальных перевозчиков это не коснется. Даже наоборот. С внедрением новой схемы у них будет возможность обновлять подвижной состав и повышать зарплаты сотрудникам.

По словам источника в Общественной палате Свердловской области, на уровне слухов разговоры ведутся о грядущем сокращении по меньшей мере двух тысяч рабочих мест в частном секторе, однако официальных подтверждений этому нет. Как отметил собеседник, частные перевозчики не решаются пока открыто критиковать схему и возможные последствия, поскольку боятся лишиться продления контракта.

Новая транспортная схема будет внедрена с 1 июля. По словам ее разработчиков, проект предусматривает изменение почти всех маршрутов общественного транспорта, отмену дублирующих, почасовую оплату проезда, а также увеличение количества пересадок. Взамен разработчики схемы обещают увеличить интервал движения транспорта и сделать так, чтобы время ожидания на остановках не превышало 5-7 минут.

Сергей Демин
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