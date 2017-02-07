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12:37  07 февраля 2017 0

В Кургане будут судить юриста завода «Икар КЗТА», обвиняемого в хищении

Промзона Курган, памятник ленину, икар
Экс-начальник юридической службы поживился на имуществе банкротаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело экс-начальника юридического отдела ООО «Икар КЗТА», обвиняемого в хищении имущества на сумму более 1,5 млн рублей, направлено в суд. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с февраля по март 2016 года действовал на основании доверенности конкурсного управляющего ООО «Икар КЗТА». Он распорядился демонтировать металлолом и другое имущество ООО «Икар КЗТА», продал его, а деньги присвоил себе. Предприятию причинен значительный ущерб.

Как ранее сообщало «URA.RU», в январе прошлого года завод «Икар КЗТА» был признан банкротом. Пока шло конкурсное производство, экс-директор Сергей Привалов был осужден за уклонение от выплаты налогов и невыплату рабочим зарплаты. В октябре прошлого года суд приговорил Привалова к штрафу в 300 тыс. рублей. Оставшееся имущество предприятия-банкрота выкупил промышленник, депутат областной Думы Сергей Муратов.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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