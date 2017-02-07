12:35 07 февраля 2017 0

В Путейском поселке задыхаются от запаха фекалий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе жители поселка Путейский жалуются на регулярный слив отходов в расположенный возле их домов канализационный спуск. Жители пригорода утверждают, что из-за этого в округе стоит невыносимый запах, а канализация в их квартирах переполняется.

Войну с районной администрацией жители многоквартирных домов ведут не первый год — с жалобами они обращались в прокуратуру и Роспотребнадзор. Однако, как уточнил «URA.RU» замглавы Кетовского района по ЖКХ Олег Язовских, никаких нарушений не зафиксировано.

Жители утверждают, что с администрацией района они договорились, что будет осуществляться слив не более восьми машин три раза в неделю, однако на деле привозят по 30 КамАЗов отходов ежедневно. «Мы пообещали главе, что привезем бочку и выльем у него перед домом — после этого месяц они выполняли условия, а потом снова стали возить без счета», — рассказала одна из жительниц соседних домов.

Олег Язовских утверждает, что жители преувеличивают. «Эти канализационные сети не принадлежат людям, их обслуживает администрация района», — напоминает он. По его словам, для решения вопроса с утилизацией отходов в Кетовском районе уже построен новый резервуар рядом с Боровской птицефабрикой, сейчас проводятся консультации с АО «Водный союз», которое будет его обслуживать. Предполагается, что отходы туда будут сливать из ближайших населенных пунктов — сел Сычево, Введенское и Железнодорожного сельсовета.

Ранее, напомним, жители села Введенского жаловались на слив жидких отходов в лесу.