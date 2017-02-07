12:53 07 февраля 2017 0

За "Матильду" заступились киноматографисты Скрин трейлера "Матильда" YouTube

Российские кинематографисты написали открытое письмо в поддержку еще не вышедшего на широкие экраны фильма Алексея Учителя «Матильда». Они считают, что общественники хотят насадить в стране цензуру, от которой государство отказалось после распада СССР.

Под открытым письмом в защиту «Матильды» подписались как члены Киносоюза, так и независимые режиссеры, которые считают, что создается угроза для творчества. Как пишет РБК, под письмом поставили свои подписи более 50 кинематографистов, среди них Андрей Прошкин, Александр Гельман, Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Виталий Манский, Андрей Плахов, Борис Хлебников и ряд других.

Верующие во главе с экс-прокурорм Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской, напомним. озабочены тем, что канонизированный РПЦ император Николай II может быть показан не совсем в облике «святого», так как в основе киносюжета — его роман с балериной Матильдой Кшесинской. Общественники разослали в кинотеатры призыв отказаться от проката этого фильма, а Генпрокуратура получила как минимум два запроса от Поклонской с просьбой проверить фильм.

«Ситуация вокруг „Матильды“ вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы „Тангейзер“, погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой „Эрмитажа“. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые „православные активисты“», — отмечают в открытом письме кинематографисты.

Они отмечают, что РПЦ и Министерство культуры заняло выжидательную позицию, не реагируя на действия общественников. «Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали», — пишут они.

Ранее стало известно, что режиссер Алексей Учитель подает в Генпрокуратуру заявление на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, а также активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которые разослали руководителям российских кинотеатров письма с угрозой поджога учреждений, если они покажут картину «Матильда», напоминает «Национальная служба новостей».

В ответ Наталья Поклонская заявила, что на нее не в первый раз подают иск. «Работа у меня такая: в интересах государства и людей. Не каждому это нравится», — сказала Поклонская, ее слова приводила «Газета.Ru».