Отставку Басаргина связали с зарубежными активами депутата Госдумы

13:06 07 февраля 2017 0

Многие эксперты считают, что Виктора Басаргина погубила его команда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одной из причин отставки пермского губернатора Виктора Басаргина могла стать скандальная история победы на выборах Госдумы в Прикамье кандидата с зарубежными активами. Таким мнением с «URA.RU» поделился правозащитник Владимир Полубояренко.

Помощник омбудсмена в Ставропольском крае Владимир Полубояренко, который в свое время был помощником по особым поручениям руководителя администрации президента РФ, считает, что отставка губернатора Пермского края Виктора Басаргина может быть связана с громким судебным процессом в отношении депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Последнего пытаются лишить за мандата за то, что в прошлом году он не уведомил избирательную комиссию о наличии фирмы в Чехии — соответственно, от избирателей была скрыта информация о зарубежных активах кандидата от «Единой России».

Владимир Полубояренко уверен, что депутат с зарубежными активами доставил лишь неприятности уволенному губернатору Фото со страницы Владимира Полубояренко в Facebook

Полубояренко пояснил, что в действительности история избрания Бурнашова вызвала большой резонанс во властных кабинетах: «Всем хорошо известно, что Бурнашов шел на выборы при поддержке губернатора. Я в своих запросах и обращениях задал простой вопрос: все ли равны перед законом, как того требует президент страны? Сейчас идет активная переписка между ведомствами по поводу ситуации с избранием Бурнашова — я ежедневно получаю по 23 письма. Предполагаю, что когда доклад на эту тему лег на стол главы государства — президент принял однозначное решение, что Басаргин уйдет в отставку».

Собеседник отметил, что отставка Виктора Басаргина в любом случае является следствием целого комплекса причин, но ее «молниеносность» вызывает вопросы, ведь глава региона выражал готовность остаться в Прикамье на второй срок. «Полагаю, руководство страны понимает, что хитрецы и обманщики должны уходить из власти», — заключил правозащитник, который сейчас в Интернете ведет сбор подписей под обращением с требованием лишить мандата депутата Госдумы Алексея Бурнашова.

Ранее лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец, которая в сентябре 2016 года была кандидатом от «Справедливой России» на выборах по Чусовскому одномандатному округу, обратилась в Пермский краевой суд с просьбой признать недействительными результаты кампании. Общественнице удалось выяснить, что ее конкурент — кандидат от «Единой России» Алексей Бурнашов — имел зарубежный актив в виде доли в чешской фирме, от которой избавился лишь после избрания.

В ходе судебного заседания подтвердилось, что Бурнашов не уведомил о своей чешской фирме Избирательную комиссию Пермского края и партию «Единая Россия». А представитель депутата признал тот факт, что у парламентария был зарубежный актив, но политик на протяжении восьми лет якобы не знал о существовании этого юридического лица. Однако суд пришел к выводу, что нет достаточных оснований для отмены результатов выборов.

Сейчас Волынец оспаривает решение краевого суда в Верховном Суде РФ. Алексей Бурнашов до сих пор никак не комментировал ситуацию вокруг судебных разбирательств и требований лишить его мандата.