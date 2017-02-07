13:43 07 февраля 2017 5

Алексей Навальный вновь оказался в центре скандала Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Агентство федеральных расследований FLB во вторник, 7 февраля, опубликовало документы, которые свидетельствуют, что оппозиционер Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков создали систему ухода от налогов и при этом грубо нарушили финансовые правила международных платежных систем.

Журналисты выяснили, что глава избирательного штаба Навального Леонид Волков собирает пожертвования не только на «Яндекс. Деньги», но и на свой счет, открытый в международной платежной системе PayPal. В то же время в пользовательском соглашении PayPal прописан запрет на сбор средств в целях финансирования или поддержки любой политической партии, политической организации или по политическим мотивам.

Журналисты уличили Навального в непрозрачной схеме сбора средств Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«На самом деле компания „PayPal Россия“ должна расторгнуть договор с „начальником избирательного штаба“ Волковым Л.М., заблокировать его кошелек, а все „политические“ пожертвования (2 140 000 руб.) разослать обратно отправителям. То же самое, кстати, должна сделать и компания „Яндекс. Деньги“ с кошельком Волкова», — пишет опубликовавшее расследование издание.

Ранее стало известно, что сервис «Яндекс. Деньги» отключил счет, который был открыт для сбора средств на избирательную кампанию Алексея Навального.

Как заявили опрошенные «URA.RU» эксперты, система полной прозрачности, к которой призывает оппозиционер Алексей Навальный, почему-то не распространяется на него самого.

«Удивляет ли меня тот факт, что Алексей Навальный, который активно позиционирует себя как борец с коррупцией, сам использует абсолютно непрозрачный способ сбора средств на якобы избирательную кампанию, на интернет-кошельки своего начальника избирательного штаба Леонида Волкова? Вовсе нет!

Двойные стандарты стали уже неотъемлемым атрибутом деятельности Навального. Достаточно вспомнить о его якобы широкой адвокатской практике, за счет которой он и получает якобы доход. Кто видел Навального в суде в качестве адвоката? В качестве подсудимого — да, адвоката — нет»,

— заявил «URA.RU» кандидат политических наук, директор АНО «Центр социально-политических инициатив» Александр Семенов.

По его словам, схема с интернет-кошельками не просто абсолютно непрозрачная, но и в рамках сбора средств на избирательную кампанию нарушает не только российские, но и международные финансовые правила. «В частности, пользовательское соглашение PayPal предусматривает прямой запрет на использование данной системы при финансировании деятельности политических партий, кандидатов, избирательных кампаний. Это нормальная международная практика. Но если „Яндекс.Деньги“ заблокировал счета Волкова, то PayPal пока хранит молчание по этому поводу, наглядно демонстрируя двойные стандарты», — заключил собеседник агентства.

Как пояснил «URA.RU» политолог, генеральный директор аналитического центра «Polit.Generation» Ярослав Игнатовский, привлечение средств через краудфандинговые площадки — это неплохо, но только если дело не идет о политике, о чем, собственно, и сказано в соглашении площадки PayPal.

«В данном случае можно говорить либо об очевидном просчете ответственных за сбор средств лиц в штабе Навального, либо об умышленном действии, цель которого — в очередной раз выставить себя жертвой. Это подтверждает, что Навальный уже, скорее всего, смирился, что не будет участвовать в кампании как официальный кандидат. Остается лишь действовать по известному принципу из поговорки про собаку и караван», — пояснил Игнатовский.