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07 февраля 2017
06 февраля 2017
13:09  07 февраля 2017 8

Под Екатеринбургом нашли массовое захоронение убитых собак. ФОТО

В сугробе возле трассы обнаружен 21 труп животныхСкриншот: с сайта channel4.ru

Несколько десятков собачьих трупов обнаружили возле трассы под Екатеринбургом в районе 12 километра ЕКАДа. На шокирующую находку наткнулись местные садоводы, которые и вызвали на место полицейских. Осмотр трупов показал: видимых ран на телах животных нет.

«Массовое скопление трупов наводит на мысль, что кто-то не хотел тратиться на утилизацию животных», — говорит руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман. У зоозащитников два предположения: либо это частники, которые оказывают услуги по эвтаназии животных (но в таком случае хотя часть собак была бы породистыми), либо, скорее всего, трупы животных вывез тот, кто занимается их отловом. Возможно, животных отравили сильнодействующим ядом «аделин».

«На территории Свердловской области работает компания, которая заявлена как отлавливатели, но занимается фактически убийством животных, — говорит зоозащитник. — У нас подозрение, что это дело рук этой компании». Речь о предприятии «Универсал ремонт», работающем в В.Пышме и Березовском. Также оно работало в Нижнем Тагиле, а однажды пыталось перебить контракт у екатеринбургской «Спецавтобазы». «Я не говорю, что кого-то подозреваю: все это должны выяснить правоохранительные органы, а специалисты-ветеринары — уточняет причину смерти собак», — говорит Анна Вайман.

«Наружный осмотр тел также позволяет предполагать, что животные погибли не одновременно, — сообщили „URA.RU“ в пресс-группе УМВД г. Екатеринбурга. — Предположительная давность смерти некоторых животных может составлять до двух лет. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».

Накануне все трупы вывезли специалисты предприятия «Спецавтобаза»: специалисты насчитали 21 погибшее животное. Перед этим ветеринары взяли необходимые анализы: по словам начальника ветстанции Дмитрия Боровкова, результаты будут готовы через неделю. В случае, если факт убийства собак подтвердится, живодерам грозит уголовная ответственность.

Смотрите фото с места обнаружения собачьей «братской могилы». Осторожно, шокирующие кадры!

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Скриншот: с сайта channel4.ru

Андрей Гусельников
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