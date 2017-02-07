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07 февраля 2017
13:01  07 февраля 2017 0

В Москвы разбойники отобрали у мужчины 10 млн рублей

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, пистолет стечкина апс
Миллионеру преступники угрожали оружиемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве четверо неизвестных напали на мужчину и, угрожая оружием, похитили у него сумку, в которой находилось более 10 млн рублей. О нападении полицейским сообщил сам пострадавший.

Мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что его ограбили на Зеленоградской улице, около дома, в котором он живет.

«Четверо неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него сумку с денежными средствами в сумме 10 млн руб., после чего скрылись на автомобиле», — цитирует заявление столичного главка МВД «Газета.Ru».

Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых. Возбуждено уголовное по статье «Разбой», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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