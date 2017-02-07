Челябинские единороссы ждут нового босса

13:15 07 февраля 2017 0

Мошаров (справа) возглавит челябинский МКС Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Седьмой межмуниципальный координационный совет «Единой России» будет создан на Южном Урале. Он будет курировать партийную работу в Челябинске, сообщил «URA.RU» лидер регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш.

«Принципиальное решение о создании седьмого МКС принято. Его предстоит утвердить на заседании президиума регионального политсовета в конце февраля. Инициатива принадлежит городским властям. Абсолютное большинство в гордуме у „Единой России“. Логично синхронизировать органы местного самоуправления и партии», — пояснил Мякуш.

По нашей информации, челябинский МКС возглавит спикер гордумы Станислав Мошаров.

Сейчас на Южном Урале действует шесть МКС, их возглавляют члены президиума регионального политсовета Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, Марина Поддубная, Константин Захаров, Семен Мительман и Александр Журавлев.

Подобные структуры созданы на уровне субъектов РФ. Так, по решению президиума генсовета партии, южноуральский депутат Госдумы Анатолий Литовченко в ноябре избран новым руководителем межрегионального координационного совета «Единой России», который курирует Челябинскую и Курганскую области.