{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
13:15  07 февраля 2017 0

Челябинские единороссы ждут нового босса

Челябинская городская дума, мякуш владимир, мошаров станислав
Мошаров (справа) возглавит челябинский МКСФото: Кондрат Александров © URA.RU

Седьмой межмуниципальный координационный совет «Единой России» будет создан на Южном Урале. Он будет курировать партийную работу в Челябинске, сообщил «URA.RU» лидер регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш.

«Принципиальное решение о создании седьмого МКС принято. Его предстоит утвердить на заседании президиума регионального политсовета в конце февраля. Инициатива принадлежит городским властям. Абсолютное большинство в гордуме у „Единой России“. Логично синхронизировать органы местного самоуправления и партии», — пояснил Мякуш.

По нашей информации, челябинский МКС возглавит спикер гордумы Станислав Мошаров.

Сейчас на Южном Урале действует шесть МКС, их возглавляют члены президиума регионального политсовета Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, Марина Поддубная, Константин Захаров, Семен Мительман и Александр Журавлев.

Подобные структуры созданы на уровне субъектов РФ. Так, по решению президиума генсовета партии, южноуральский депутат Госдумы Анатолий Литовченко в ноябре избран новым руководителем межрегионального координационного совета «Единой России», который курирует Челябинскую и Курганскую области.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров