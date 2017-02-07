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07 февраля 2017
06 февраля 2017
13:43  07 февраля 2017 2

Пермяков знакомят с новым губернатором. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

В Пермь прилетел новый губернаторФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Во вторник, 7 февраля, в 14:00 в Органном зале Перми начнется представление исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова, который последние несколько лет работал министром правительства Москвы. Нового главу региона накануне назначил Владимир Путин — сразу после отставки Виктора Басаргина.

На мероприятие приглашены чиновники и депутаты, общественники и журналисты, руководители промышленных предприятий и представители бизнес-сообщества. А познакомит и. о. губернатора с пермяками полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич.

14:40 07.02.2017 Некоторые депутаты Заксобрания во время официального представления нового главы региона сидели в буфете.

14:38 07.02.2017 Слева направо за столом на сцене сидели Бабич, Басаргин и Решетников. С края рядом с Решетниковым сидел Сухих. Как только выступление закончилось, Басаргин через Бабича подал руку Решетникову. Они пожали руки, после чего Бабич ушел, а бывший и нынешний главы регионов приобнялись. После этого Решетников ушел за Бабичем, а Басаргин остался на сцене и стал о чем-то разговаривать с Сухих.

14:34 07.02.2017 Как только Михаил Бабич закончил, все встали и пошли к выходу. Возможно, из-за того, что в помещении было душно.

14:33 07.02.2017 Михаил Бабич предложил Максиму Решетникову подготовить конструктивные предложения. «Предстоит громадная пахота», — сказал полпред.

14:30 07.02.2017 Виктор Басаргин: «Никто и ни при каких обстоятельствах эти пять лет из моей жизни и из жизни моей семьи не вычеркнет». Экс-губернатору бурного аплодировали.

14:28 07.02.2017 Виктор Басаргин: «Я уверен, что сделано очень много». Экс-глава региона поблагодарил жителей края за терпение.

14:26 07.02.2017 Бывший губернатор фактически выступает с очередным докладом о результатах работы, приписывает своей команде успехи в строительстве, в том числе и дорожном, и промышленности.

14:23 07.02.2017 Виктор Басаргин: «Я ни разу не изменил присяге и делал все для развития Пермского края. Мы вытащили из забвения промышленный комплекс, мы сделали прорыв».

14:20 07.02.2017 Михаил Бабич перечислил экономические успехи прежней команды и предоставил слово Виктору Басаргину

14:19 07.02.2017 Новый и. о. губернатора через полгода надеется заручиться поддержкой пермяков на выборах

14:17 Максим Решетников: «Не буду обещать решения всех вопросов за один день».

14:15 07.02.2017 Своей первой задачей Максим Решетников назвал развитие социальной сферы — здравоохранения, образования. Второй — развитие экономики и поддержку села.

14:13 07.02.2017 Максим Решетников: «Пермский край мне родной. Я за него переживал всегда, как все мы переживали». Новый глава региона рассказал о себе и поблагодарил своего предшественника.

14:08 07.02.2017 Михаил Бабич поблагодарил Виктора Басаргина и отметил, что дело его команды должно быть продолжено. Самому экс-губернатору слово не предоставили.

14:04 07.02.2017 Мероприятие началось. На сцене полпред Михаил Бабич, экс-губернатор Виктор Басаргин, спикер краевого ЗС Валерий Сухих и сам новый глава региона Максим Решетников.

13:59 07.02.2017 Места в зале кончились, люди стоят в проходах зала и в фойе.

13:57 07.02.2017 На мероприятие пришли бывший председатель правительства края Николай Бухвалов, которого давно не видно на публичных мероприятиях, уволенный в январе председатель правительства Геннадий Тушнолобов, бывший вице-премьер, а ныне худрук Театра-Театра Леонид Мильграм. На сцене пока пусто — одиноко висят флаги РФ и Пермского края. В зале, похоже, не хватает мест.

13:50 07.02.2017 В холле Органного зала — депутаты ЗС, руководители администрации города, депутаты Пермской гордумы, бывший министр сельского хозяйства Иван Огородов, бывший глава администрации губернатор Анатолий Маховиков (он явно в хорошем настроении). Здесь же главы муниципалитетов, силовики, журналисты. Почти никто не входит в зал, все общаются в фойе.

13:46 07.02.2017 Возле Органного зала, на углу Куйбышева и Ленина, ажиотаж — нет свободных мест для парковки. В Органный зал идет нескончаемый поток людей. Сотрудники ДПС регулируют движение. Дежурят несколько полицейских, прибывают религиозные деятели. В гардеробе толпа.

13:43 07.02.2017 Мероприятие может быть отложено на полчаса — говорят, Михаил Бабич не успевает вовремя прибыть в Пермь, но в администрации губернатора эти сведения не подтверждают и уверяют, что представление нового губернатора начнется вовремя.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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