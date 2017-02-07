13:28 07 февраля 2017 7

Виталий Милонов предложил лишить американский телеканал аккредитации в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если телеведущий О’Рейли не принесет извинений, то необходимо лишить журналистов американского телеканала Fox News аккредитации в России. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов.

«Я думаю, что к чертям собачьим аккредитацию Fox News, если они не выгонят эту собаку взашей. Уверен, что в таком случае телеканал не сможет работать в нашей стране — пускай получают новости от канала RT», — заявил Виталий Милонов, его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Парламентарий назвал американского журналиста обычным хамом, который не знает, что такое нормы профессиональной этики.

«Сам телеканал Fox News должен принять решение — готов ли он быть трибуной для твитов или же быть профессиональным информационным изданием», — заявил народный избранник.

При этом Виталий Милонов заявил, что сознание американцев «настолько сильно промыто „бараковскими“ помоями, что людям еще долго придется возвращаться в реальный мир». «На сегодняшний день пропаганда в США молотит со страшной силой. Ужасно сильно поносят Россию и, к сожалению, мы сталкиваемся с этим наяву», — отметил депутат.

Во время интервью с президентом США Долальдом Трампом телеведущий Fox News Билл О’Рейли назвал Путина «убийцей», на что американский лидер ответил, что не будет поддерживать позицию О’Рейли и что Соединенные Штаты не имеют морального права читать лекции России. «Вы думаете, наша страна столь невинна? Посмотрите, сколько ошибок мы сделали. Много ошибок. Взять хоть войну в Ираке», — заявил Дональд Трамп. Позже в Кремле потребовали извинений за недопустимые высказывания журналиста. Однако, как пишет «Газета.Ru», Билл О’Рейли отказался приносить извинения. «Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году», — демонстративно заявил телеведущий.