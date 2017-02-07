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07 февраля 2017
13:28  07 февраля 2017 7

Депутат Милонов требует выгнать Fox News из России, если ведущий не извинится перед Путиным

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов предложил лишить американский телеканал аккредитации в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Если телеведущий О’Рейли не принесет извинений, то необходимо лишить журналистов американского телеканала Fox News аккредитации в России. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов.

«Я думаю, что к чертям собачьим аккредитацию Fox News, если они не выгонят эту собаку взашей. Уверен, что в таком случае телеканал не сможет работать в нашей стране — пускай получают новости от канала RT», — заявил Виталий Милонов, его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Парламентарий назвал американского журналиста обычным хамом, который не знает, что такое нормы профессиональной этики.

«Сам телеканал Fox News должен принять решение — готов ли он быть трибуной для твитов или же быть профессиональным информационным изданием», — заявил народный избранник.

При этом Виталий Милонов заявил, что сознание американцев «настолько сильно промыто „бараковскими“ помоями, что людям еще долго придется возвращаться в реальный мир». «На сегодняшний день пропаганда в США молотит со страшной силой. Ужасно сильно поносят Россию и, к сожалению, мы сталкиваемся с этим наяву», — отметил депутат.

Во время интервью с президентом США Долальдом Трампом телеведущий Fox News Билл О’Рейли назвал Путина «убийцей», на что американский лидер ответил, что не будет поддерживать позицию О’Рейли и что Соединенные Штаты не имеют морального права читать лекции России. «Вы думаете, наша страна столь невинна? Посмотрите, сколько ошибок мы сделали. Много ошибок. Взять хоть войну в Ираке», — заявил Дональд Трамп. Позже в Кремле потребовали извинений за недопустимые высказывания журналиста. Однако, как пишет «Газета.Ru», Билл О’Рейли отказался приносить извинения. «Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году», — демонстративно заявил телеведущий.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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