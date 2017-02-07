13:40 07 февраля 2017 2

Коммунисты обвинили "лучшего мэра России" в высокой стоимости проезда в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские коммунисты устроили пикет перед зданием администрации города. «Красные» возмущались ограничением льготного проезда для пенсионеров и возможным повышением цены проезда в общественном транспорте.

Пикетчики требовали не ограничивать бесплатный проезд пенсионерам 44 поездками в месяц и не поднимать стоимость проезда в городском общественном транспорте с 22 до 25 рублей. Вместо этого протестующие предлагают снизить зарплаты чиновникам и депутатам всех уровней в 2,65 раза. По их мнению, это поможет «остановить рост цен».

Как заявил «URA.RU» организатор пикета, руководитель тюменского отделения РКРП Александр Черепанов, коммунисты выходят на пикеты с понедельника, 6 февраля. Их цель — привлечь к проблеме внимание депутатов гордумы, в которой на этой неделе проходят комиссии перед пленарным заседанием. «Ключевая» для протестующих — комиссия по бюджету, налогам и финансам, в ведении которой вопросы ограничения числа бесплатных поездок и повышение размера оплаты проезда в общественном транспорте. Стоит отметить, что в повестке комиссии такого вопроса нет. Однако Александр Черепанов заявил, что вопрос может быть внесен в последний момент.

Черепанов объяснил «дежурство» протестующих у здания мэрии возможностью переноса комиссии по бюджету на другой день. «Как минимум завтра (в среду, 8 января) мы придем сюда снова. Если вопросы о льготах на проезд и увеличении стоимости билета не будут рассматриваться комиссией по бюджету, то больше пикетировать не будем. Если же эти вопросы вынесут на комиссию и на городскую думу, то будем проводить пикеты всю неделю», — отметил Черепанов. Также он заявил о намерении привести своих сторонников к зданию мэрии в день первого в новом году заседания гордумы 16 февраля.

Отметим, что глава администрации Тюмени Александр Моор ранее публично заявил, что проект ограничения количества бесплатных поездок для пенсионеров отозван мэрией. «Сейчас обсуждаются более современные подходы к оказанию поддержки льготным категориям. Вопрос снят, мы пока его обсуждаем. Хочу отметить, что важно перейти к поддержке, исходя из нуждаемости и адресности», — отмечал глава администрации. Говоря о тарифах на проезд, Моор отметил, что сейчас мэрия рассматривает вопрос установления «долгосрочного тарифа, который предполагал бы его ежегодное изменение, исходя из официально утвержденного уровня инфляции, как с тарифами ЖКХ». Это, по мнению градоначальника, позволило бы избежать «кампаний», связанных с принимаемыми решениями об увеличении цены проезда. «Затраты растут, экономическое обоснование повышения тарифов объективно существует», — добавил при этом Моор.