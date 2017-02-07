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07 февраля 2017
06 февраля 2017
13:46  07 февраля 2017 0

В Екатеринбурге ночью ловили нарушителей при помощи «ежа» и пистолета

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, автомобиль дпс, гибдд, дпс зима, сотрудник полиции
Автоинспекторы ночью дважды применяли спецсредстваФото: depositphotos.com

Сегодня ночью госавтоинспекторам Екатеринбурга пришлось дважды применять спецсредства для задержания нарушителей. Об этом сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Первый инцидент произошел на улице Грибоедова, где инспекторы заметили ВАЗ-21150, ехавший с выключенными фарами. Требование остановиться водитель проигнорировал, и началась погоня. Нарушитель проезжал перекрестки на красный светофор, выезжал на встречную полосу и создавал угрозу для других людей. Для задержания гаишники по ходу движения нарушителя расстелили острую металлическую ленту «ЕЖ-1». Задержанным оказался 42-летний пьяный мужчина, ранее уже лишенный прав за пьяную езду. Теперь ему грозит два года колонии.

Второй случай произошел на проспекте Космонавтов. Водитель ВАЗ-2114 не остановился по требованию инспектора, также началась погоня. Гонщик нарушал правила и создавал угрозу окружающим.

«Инспекторы применили табельное оружие и пробили заднее правое колесо. Машину удалось остановить при повороте в поселок Зеленый бор, — рассказал Валерий Горелых. — В машине находились два молодых человека, у водителя документов не было. Оба доставлены в дежурную часть. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства».

Александр Лукманов
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