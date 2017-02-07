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Главные новости Курганской области
13:58  07 февраля 2017 2

На уральского депутата Госдумы разместили компромат из-за воспитательницы Чудновец

Обсуждение создания и установки в Городском саду города Кургана памятника примирения и согласия. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков обещал молиться за заказчиковФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Депутату Госдумы Александру Ильтякову прочат отставку из-за его принципиальной позиции по делу Чудновец. Публикация, где критически оценивается деятельность депутата, появилась в конце прошлой недели на портале «Компромат-Урал». Сейчас в регионе гадают, кому понадобилась дискредитация единоросса в период, когда в регионе не планируется никаких выборов.

Автор статьи предполагает, что из-за мнения, которое высказал Александр Ильтяков по делу воспитательницы, осужденной по репост, его могут отправить в отставку. Также депутату припомнили храм в Частоозерье, который является собственностью Ильтякова, и упомянули о качестве производимой на семейном предприятии «Велес» колбасы. Далее автор говорит, что за деятельностью Ильтякова пристально следит Следственный комитет по Курганской области, в частности, из-за того, что к предвыборной кампании Ильтякова имел отношение экс-замгубернатора Александр Бухтояров, ранее осужденный за взятку.

Александр Ильтяков на вопрос «URA.RU» рассказал, что видел публикацию, но не имеет никаких предположений, кому понадобилось ее размещать. «Буду за них молиться, каким судом судишь, таким и ты судим будешь», — отметил он. При этом депутат подчеркнул, что остается при своем мнении по делу Евгении Чудновец. «Я на стороне закона, почему мы считаем, что можем отменять решение суда, оказывать давление», — заявил Александр Ильтяков.

Источник в региональном отделении «Единой России» не исключил, что публикация могла появиться по заказу кого-то из соратников Ильтякова по партии. «У Александра очень хороший рейтинг и большая медиаактивность. В ближайшее время будет решаться, кто будет продвигать президента на предстоящих в 2018 году выборах. Вероятно, кто-то заинтересован „притопить“ Ильтякова», — отметил собеседник агентства.

Александр Ильтяков ранее высказал мнение, что Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с обнаженным ребенком, получила заслуженное наказание.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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