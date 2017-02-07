На Урале возбуждено уголовное дело на внука имама, избившего хоккеиста

После тренировки Денис попал в отделение нейрохирургииФото: Денис Акбиров
В Свердловской области полиция возбудила уголовное дело в отношении Рината Шарипова, внука Хакимьян—хазрата — имама из поселка Октябрьского в Сысертском районе, который участвовал в избиении хоккеиста прямо на тренировке в местном ДК.
«Мне сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 — это „умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“. — рассказал „URA.RU“ пострадавший Денис Акбиров. — Пока в полицию следователь меня еще не вызывал».
По словам Дениса, он постепенно приходит в себя после избиения, правда, на следующей неделе ему предстоит еще одна операция — удаление новообразования на глазу.
«Мы будем добиваться, чтобы было возбуждено уголовное дело также и в отношении тренера Алмаза Шарипова, отца Рината. Именно тренер первым начал избивать хоккеиста, а потом к нему присоединился сын», — сказал «URA.RU» адвокат пострадавшего Игорь Упоров.
С возбуждением уголовного дела прекратились угрозы, которые присылали в соцсетях Денису и его маме.
Напомним, инцидент произошел 2 декабря в ДК поселка Октябрьского во время тренировки. Из-за игрового момента, как утверждает Денис Акбиров, тренер подъехал сзади, ударил его клюшкой по голове и начал избивать. К избиению присоединился и его сын. Когда Денис пошел к своей машине, Ринат Шарипов догнал его, оглушил и опять избил. Денис был госпитализирован в отделение нейрохирургии екатеринбургской ГКБ № 23. Врачи диагностировали следующие травмы: перелом нижней стенки левой орбиты со смещением, ушибленная рана нижней губы, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа без смещения, гематома век, субконъюнктивальное кровоизлияние обоих глаз, миопия первой степени обоих глаз. Денису пришлось перенести операцию: ему на лице установили титановую сетку для скрепления костей левой орбиты. В будущий понедельник предстоит еще одна. По словам мамы хоккеиста, на нее оказывал давление, чтобы не подавали заявление в полицию. Денис Акбиров с адвокатом были на приеме у начальника полиции Арамили и написали заявление о бездействии сотрудников по делу. Начальник полиции назначил служебную проверку и вот результат: возбуждено уголовное дело.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил возбуждение дела.
«Расследованием занимаются сотрудники подразделения дознания ОП № 21 Сысертского ОВД. Дело возбуждено по результатам судебно-медицинского исследования степени тяжести травм молодого человека», — сообщил Валерия Горелых.