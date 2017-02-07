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07 февраля 2017
14:10  07 февраля 2017 1

Наталья Поклонская призналась, как обманула полиграф, и рассказала о своей жилищной проблеме

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Наталья Поклонская сумела обмануть полиграфФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская призналась журналистам, что будет в ее декларации за 2016 год, а также сказала, что не стоит верить всем словам, произнесенным при подключении к полиграфу.

В эксклюзивном интервью телеканалу RT Наталья Поклонская призналась, что у нее нет собственного жилья. В декларации за 2016 году будет значиться только служебная квартира в Симферополе. «В декларации за 2016 год будет записана служебная квартира в Симферополе, которая полагалась мне как прокурору Республики Крым. Московской служебной квартиры там не будет — документы на неё были окончательно оформлены только в январе. Своего жилья, к сожалению, нет. О точной сумме доходов пока сказать не могу, поскольку на руках нет всех необходимых справок», — рассказала Поклонская.

Она также поведала телеканалу, как однажды обманула полиграф. «Моя родная сестра — полиграфолог. И однажды я спросила её, мол, «Лен, давай-ка на мне испытаем, как это работает». У меня сестра спрашивала, условно говоря, «сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?», я отвечаю — «да». «Сейчас за окном солнечно, да?» — «да». Потом она мне показывает результат, и говорит «ты же обманула полиграф! Сейчас 2017 год, а не 2016. Я просто не обратила внимание на этот момент. Так же и человек, которого будут исследовать на полиграфе, сможет его обмануть, веря в свою правоту», — рассказала депутат.

По словам Поклонской, результаты полиграфических исследований не могут быть основанием для обвинения человека в совершении того или иного преступления, нужно учитывать совокупность всех обстоятельств и собранных данных.

Нина Калинина
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