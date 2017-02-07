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07 февраля 2017
06 февраля 2017
14:54  07 февраля 2017 0

Реконструировать здание Пермской галереи будет московский подрядчик

Старые здания Перми., галерея, пермь
В деле переезда галереи из старого здания наметился прогрессФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми подвели итоги электронного аукциона по реконструкции нового здания художественной галереи. Выполнять работы будет московская фирма «Строй Групп».

Заявка «Строй Групп» оказалась единственной поступившей на аукцион, сообщается на сайте госзакупок. Ее признали соответствующей требованиям. Начальная максимальная цена контракта составляла 810,6 млн рублей. За какую сумму подрядчик вызвался провести работы — не сообщается. В пресс-службе администрации губернатора эту сумму назвать также затруднились.

Напомним, для Пермской художественной галереи будет реконструировано здание бывшего военного училища, расположенное по адресу ул. Окулова, 4. Там будут размещены необходимые выставочно-экспозиционные залы, залы временных выставок, библиотека, мастерские, зоны мероприятий, фондохранилище. Галерея будет занимать шесть этажей.

Анна Белкина
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