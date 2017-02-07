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07 февраля 2017
14:29  07 февраля 2017 0

В Крыму с должников украинских банков сняли арест имущества

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Крымчанам помогли рассчитаться с долгами перед украинскими банкамиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) удовлетворил более 700 из 800 ходатайств от жителей и компаний Крыма и Севастополя о снятии ареста с имущества, наложенного украинскими банками. В фонде поясняют, что речь идет об обращении к службе судебных приставов с просьбой об отмене постановлений из-за того, что собственники обремененного имущества представили документы, подтверждающие исполнение обязательств.

ФЗВ занимается выплатой вкладчикам украинских банков, которые покинули полуостров после вхождения Крыма в состав РФ, пишут РИА «Новости». Также фонд обращается в суды с заявлениями о наложении ареста на имущество жителей Крыма, которые брали кредиты в период, когда регион был украинским.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признала его итоги, после этого президент страны объявил о введении санкций в отношении крупных предприятий страны, а также ряда российских политических деятелей и бизнесменов.

Нина Калинина
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