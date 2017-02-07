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14:50  07 февраля 2017 0

В мэрии крупного города ХМАО сразу две отставки

Клипарты. Сургут , администрация сургута
Мэрию Сургута покидают руководители контрольного и правового управленийФото: Алексей Андронов © URA.RU

Начальник правового управления администрации Сургута Андрей Лазарев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в мэрии города.

Официальные причины отставки Лазарева пока не озвучиваются, но, по данным источников в администрации Сургута, это решение принял лично глава Вадим Шувалов. Правовое управление мэрии, напомним, часто критиковалось как депутатами гордумы, так и предпринимателями. В частности, народные избранники были недовольны большим количеством проигранных юристами мэрии судов, в том числе и по незаконному строительству.

По информации источников «URA.RU», в ближайшее время будет объявлено о еще одной отставке — администрацию города покинет начальник контрольного управления Владимир Яремаченко, к ведомству которого также возникли вопросы. По последним данным, чиновник еще не написал заявление, но вопрос будет решен в ближайшие дни. Напомним, ранее сургутскую мэрию покинули вице-мэры Олег Лапин, Владимир Базаров, Александр Шатунов, Алексей Савенков, начальник управления по природопользованию и экологии Андрей Анохин и директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков.

Антон Степыгин
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