14:38 07 февраля 2017 1

Владельцы аттракциона решили не рисковать механизмом и здоровьем людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гигантское колесо обозрения в Челябинске останавливается из-за аномальных холодов. Администрация аттракциона рекомендует горожанам и гостям столицы Южного Урала следить за официальным сайтом компании и сообщениями синоптиков.

«Работа колеса обозрения 8 и 9 февраля будет приостановлена в связи с экстремальными погодными условиями. После их улучшения аттракцион продолжит функционировать в прежнем режиме», — сообщается на официальном сайте КРК «Мегаполис». Самое высокое в России всесезонное колесо обозрения запустили 13 января. Крытые отапливаемые кабинки могут вознести всех желающих на 73 метра над столицей Южного Урала. Однако механизмами аттракциона решили не рисковать в преддверии нового натиска аномальных холодов, которые грозят затянуться.

К утру 8 февраля Челябинск может промерзнуть до минус 30 градусов, а в последующие дни температура на Южном Урале будет только падать — ночью 9 февраля столбики термометра грозили опуститься до 35 градусов холода, а 10 февраля — вплотную приблизиться к 40 градусам ниже нуля. Экстренные службы, как сообщили «URA.RU» в Челябинской городской службе спасения, уже предупредили о вероятности различных чрезвычайных ситуаций.