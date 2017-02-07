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07 февраля 2017
14:46  07 февраля 2017 1

Собянин нашел замену Решетникову, которого отправили руководить Прикамьем

Послу ухода Решетникова Сергей Собянин провел в правительстве Москвы кадровые престановкиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Новым руководителем департамента экономической политики и развития Москвы вместо уехавшего в Пермь Максима Решетникова станет Владимир Ефимов. Кадровое решение принято мэром Москвы Сергеем Собяниным.

О назначении Ефимова на пост главы департамента экономической политики Собянин сообщил на заседании президиума столичного правительства, сообщает «Интерфакс». Ранее Владимир Ефимов возглавлял департамент городского имущества Москвы. В 2009 году Ефимов был назначен руководителем управления ФАС по Москве, а через два года возглавил департамент земельных ресурсов столицы, откуда перешел в имущественный департамент.

Департамент городского имущества вместо Ефимова возглавит его заместитель Максим Гаман, уточняет «Газета.Ru».

Прежний руководитель департамента экономической политики Максим Решетников накануне стал исполняющим обязанности губернатора Пермского края вместо ушедшего в отставку Виктора Басаргина.

Нина Калинина
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