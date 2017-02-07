15:15 07 февраля 2017 0

Федор Конюхов намерен пролететь на воздушном шаре не менее 52 часов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Путешественник Федор Конюхов вместе с напарником Иваном Меняйло намерен установить новый рекорд по продолжительности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Утром, 8 февраля, он стартовал с аэродрома Южный в Рыбинске.

Чтобы побить мировой рекорд, Федору Конюхову нужно будет продержаться в воздухе более 52 часов. Для достижения поставленной цели был изготовлен специальный аэростат объемом 10 тысяч кубических метров, пишет «Национальная служба новостей».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», маршрут Конюхова и Меняйло начинается в Рыбинске, далее следуют Тамбов, Ростов Великий и Рязань. Однако поставить мировой рекорд может помешать погода — для установки рекорда нужны низкие температуры. Сейчас в Рыбинске температура воздуха составляет минус 22 градуса.

Ранее Федор Конюхов объявил, что намерен вместе с коллегой Артуром Чилингаровым совершить погружение на дно глубочайшей в мировом океане Марианской впадины и достигнуть глубины 11 километров 25 метров. Погружение состоится в 2018 году. Для участников этой экспедиции сейчас создают необходимый им батискаф, напоминает «Газета.Ru».