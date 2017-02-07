{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
15:15  07 февраля 2017 0

Федор Конюхов на воздушном шаре отправился за очередным мировым рекордом. ВИДЕО

Пермский край. Кунгур. Фестиваль воздухоплавания
Федор Конюхов намерен пролететь на воздушном шаре не менее 52 часовФото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Путешественник Федор Конюхов вместе с напарником Иваном Меняйло намерен установить новый рекорд по продолжительности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Утром, 8 февраля, он стартовал с аэродрома Южный в Рыбинске.

Чтобы побить мировой рекорд, Федору Конюхову нужно будет продержаться в воздухе более 52 часов. Для достижения поставленной цели был изготовлен специальный аэростат объемом 10 тысяч кубических метров, пишет «Национальная служба новостей».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», маршрут Конюхова и Меняйло начинается в Рыбинске, далее следуют Тамбов, Ростов Великий и Рязань. Однако поставить мировой рекорд может помешать погода — для установки рекорда нужны низкие температуры. Сейчас в Рыбинске температура воздуха составляет минус 22 градуса.

Ранее Федор Конюхов объявил, что намерен вместе с коллегой Артуром Чилингаровым совершить погружение на дно глубочайшей в мировом океане Марианской впадины и достигнуть глубины 11 километров 25 метров. Погружение состоится в 2018 году. Для участников этой экспедиции сейчас создают необходимый им батискаф, напоминает «Газета.Ru».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров