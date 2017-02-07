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Главные новости Курганской области
15:31  07 февраля 2017 0

Суд отправил 19-летнего курганца в колонию на 6 лет из-за жуткого ДТП, при котором погибли два человека

В аварии погибли два пассажира BMW 318iфото: группа "Типичный Курган, соцсеть "ВКонтакте"

Курганский городской суд признал 19-летнего лихача виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли два человека. Ему назначено наказание в виде 6 лет 10 дней колонии общего режима с лишением права управлять автомобилем на три года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

По вине осужденного ночью 25 октября 2016 года у ТЦ «Рио» в Кургане произошло ДТП. Молодой человек, управляя незарегистрированным автомобилем BMW 318i без прав, начал разворот в неположенном месте, не убедившись в безопасности маневра. Он не предоставил преимущество двигавшемуся по встречке автомобилю «Ниссан». Как ранее сообщало «URA.RU», лихач мог «крутить пончики» на пустынной улице.

В результате аварии двое пассажиров BMW — молодой человек и девушка — получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиру автомобиля «Ниссан» причинен тяжкий вред здоровью.

Суд учел, что виновник аварии ранее был судим, а также более 70 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них более 40 — за управление транспортным средством без прав.

Анна Бояркина
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