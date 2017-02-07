Суд вынес вердикт по делу об отмене выборов в Югре

15:34 07 февраля 2017 1

Выборы в Югре признаны законными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд ХМАО-Югры признал легитимными итоги выборов 18 сентября 2016 года. В доводах заявителя, в качестве которого выступило региональное отделение ЛДПР, не установлено каких-либо оснований для отмены результатов голосования. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил «URA.RU» официальный представитель избирательной комиссии автономного округа Екатерина Романова.

«Следует отметить, что административный иск был подан в последние дни истечения срока обжалования, при этом ранее никаких заявлений от представителей политической партии ЛДПР в суды Ханты-Мансийского автономного округа не поступало», — комментирует собеседница.

Представители либерал-демократов на заседание суда не явились. Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР требовало признать недействительными результаты выборов депутатов Думы ХМАО по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7. В партии Жириновского считают, что голосование 18 сентября 2016 года проходило с большим количеством нарушений, а итоги выборов именно на территории Нефтеюганска могли быть сфальсифицированы. Ранее члены политической партии пытались опротестовать итоги голосования с помощью жалобы в окружной избирком.

По результатам выборов от Нефтеюганской региональной группы №7 в югорский парламент избрался единоросс Степан Пыталев.