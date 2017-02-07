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07 февраля 2017
06 февраля 2017
15:28  07 февраля 2017 1

В Ирбите умерла рысь, которую подобрали местные жители. ФОТО. ВИДЕО

Ветеринар уже не смог помочь хищникуФото: группа Подслушано (г. Ирбит)

В отделении полиции умерла рысь, которую привезли местные жители, подобравшие хищника у дороги.

Новость о том, что местные жители нашли у дороги раненую рысь и привезли ее в отдел полиции, появилась в соцсети, в группе «Подслушано (г. Ирбит)».

Сообщение в группе
Фото: скрин Подслушано (г. Ирбит)

Молодые люди написали о том, что увидели рысь возле остановки «Мотозавод». Они ее поймали и решили отвезти в дежурную часть полиции, надеясь, что там помогут. Дело в том, что были видны раны на теле хищника. В полиции не растерялись и сразу вызвали ветеринара. К сожалению, помочь лесной кошке не удалось. Как оказалось, ее переехала машина, и рысь к утру умерла.

Александр Лукманов
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