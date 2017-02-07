15:20 07 февраля 2017 1

В соцсетях считают сходство Наумова и Решетникова хорошим знаком Фото: скриншот с поста в Facebook

В соцсетях отмечают сходство и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова с главным героем сериала «Реальные пацаны» Коляном Наумовым. Они действительно чем-то похожи друг на друга — как минимум цветом волос и глаз.

Сходство чиновника и актера заметила сотрудница телеканала «Рифей» Юлия Алеева. «Ну что, неужели мне одной это кажется, а?» — написала она в Facebook, прикрепив фото обоих. В комментариях ей ответили, что все пермяки похожи.

Кстати, в одном из сезонов «Реальных пацанов» Колян участвовал в предвыборной кампании и даже победил. Максим Решетников во вторник, 7 февраля, на своем официальном представлении местной элите заявил, что через полгода надеется заручиться поддержкой пермяков на выборах.