17:13 07 февраля 2017 0

В Тюмени нет ни одного бесплатного безопасного пляжа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени может появиться бесплатный муниципальный пляж. Об этом заявил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

«Мы сейчас заказали исследование пруда Южный, — заявил по окончании заседания комиссии по экономической политике городской Думы Тюмени Павел Перевалов. — Надо исходить из объективных критериев. Мы же не можем взять и сказать: вот здесь хорошо — давайте разрешим тут купаться. У нас есть озеро Цыганское, карьер Чистый, озеро Андреевское, к которому вплотную подходит территория муниципального образования. Перспективные территории для устройства мест для купания есть. Сейчас стоит вопрос только о том, чтобы их исследовать и на основе этих данных принимать решение — открывать или не отрывать там зону для купания».

Заместитель главы города заявил, что пляжей у водоемов, расположенных рядом с жилыми домами, не будет. «По поводу того же пруда Утиного: часть граждан, которые, видимо, живут от водоема подальше, требуют привести его в порядок и разрешить купание. А горожане, которые живут в окрестных домах, говорят: „Да не дай бог!“ Сталкивать этих людей лбами тоже не хотелось бы. Поэтому, если и говорить о перспективах, то только по тем водным объектам, которые находятся в отдалении от городской застройки», — пообещал Перевалов.

По словам чиновника, данные по пруду Южный у администрации будут уже в мае. Однако Перевалов отказался сказать точно, когда в Тюмени появится хотя бы одно бесплатное место, где официально разрешено купаться. «Точнее, чем „в ближайшие годы“, я вам не скажу, — уклонился от вопроса Перевалов. — Если такая возможность будет найдена, то средства бюджета на эти цели можно будет найти».

За купальный сезон в 2016 году в водоемах Тюмени утонуло 14 человек — на пять больше, чем годом ранее. Все трагедии, кроме одной, произошли на водоемах, где купаться запрещено. Чиновники связывают увеличение количества утонувших с более длительным, чем обычно (на 30%), купальным сезоном 2016 года.