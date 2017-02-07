15:48 07 февраля 2017 0

Антон Баков предложил каждому желающему россиянину стать государем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Известный уральский бизнесмен и политтехнолог Антон Баков объявил о запуске уникального политического бизнес-проекта, который может заинтересовать российских олигархов.

Он провел переговоры с президентом островного государства Кирибати (находится в Микронезии) о приобретении входящей в него суши площадью порядка 64 квадратных километров. Как заявил «URA.RU» Антон Баков, после благоустройства территории она будет выставлена на продажу. Покупатели смогут создать на островах новые государства и стать их монархами. Баков отмечает, что лишь частично профинансирует проект из собственных сбережений. Скорее всего, для этого будет использован банковский кредит.

Во сколько обойдется ему покупка земли, Антон Баков не пояснил. Вместо него финансово-экономическую часть проекта раскрыла «Газета.Ru». По данным издания, бизнесмен намерен приобрести острова Молден, Старбак и Миллениум архипелага Лайн. На них будет выстроена инфраструктура для туристов и бизнеса. 120 миллионов долларов Антон Баков вместе со своей супругой направит правительству Кирибати, остальные 230 миллионов долларов инвестируют в развитие инфраструктуры.

Сколько будет стоить государство под ключ для покупателя, Антон Баков также не пояснил. «Это будет точно очень дорого. Такую покупку могут себе позволить только наиболее состоятельные люди», — отметил бизнесмен. По мнению Бакова, предложенной территории хватит для создания целой федерации монархических государств. Он напомнил, что площадь княжества Монако составляет всего лишь порядка 2 квадратных километров.

Политтехнолог огласил основные принципы, которым должны следовать участники проекта: «за единоначалие, максимум дуумвират или триумвират внутри каждого монархического государства», «за безусловное соблюдение международного права», «за международные суды», «за эффективную международную правовую систему», «за реальную коллективную безопасность, не допускающую войн» и «за право подданных на выбор Отечества».

Мы предлагаем новый тип государства, простой, как сантехник, пекарня или экипаж самолёта, добрую, старую, испытанную веками абсолютную монархию. Но не всемирную, абстрактную, а соответствующую биологическим и финансовым возможностям монарха, который от Бога, но сам-то остаётся человеком. Подобные монархии должны быть управляемы, а значит, не слишком велики. И таких монархий должно быть много. Они должны существовать в международном сообществе в такой же конкурентной правовой среде, в которой сегодня работают корпорации. Они также должны быть легко учреждаемы и ликвидируемы в соответствии с требованиями политической конъюнктуры. И как сегодня каждый выбирает, быть ему предпринимателем или наемным работником, так и завтра каждый будет иметь возможность выбора — быть ему государем или подданным. И как сегодня есть право выбора работодателя, так и завтра должно быть право у подданного выбрать себе среди государей своего», — пояснил автор проекта.