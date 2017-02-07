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Главные новости Курганской области
15:39  07 февраля 2017 0

«Можно развестись и поменять права». В Курганском МФЦ объяснили, на что действует скидка

Пресс-конференция МФЦ. Курган, филиалы мфц
Список услуг, на которые дают скидку, расширятФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дешевле на 30% можно оплатить лишь некоторые услуги на официальном портале госуслуг. О действующих скидках рассказал «URA.RU» начальник организационно-аналитического отдела зауральского МФЦ Александр Сапрыкин.

Ранее в прессе появлялись публикации о том, что при оплате любой госпошлины на официальном сайте госуслуг будет действовать скидка 30%. Однако читатели «URA.RU» сообщили, что скидки на деле не действуют. Александр Сапрыкин уточнил, что пока активированы лишь некоторые из них. К примеру, на 30% дешевле обойдется госпошлина за новые права. Также скидка действует при оплате регистрации или расторжения брака и регистрации транспортных средств.

По словам работников МФЦ, в дальнейшем список услуг, которые могут быть оплачены со скидкой, расширится до 180 видов.

Татьяна Жаткина
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