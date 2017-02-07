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07 февраля 2017
15:41  07 февраля 2017 0

Выгодная сделка принесла «Уралвагонзаводу» 145 миллиардов рублей

Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод, грузоперевозки, малярно-сдаточный цех, железнодорожный вагон
УВЗ передал логистическую компанию в надежные рукиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация «Уралвагонзавод» продала 100% доли ООО «УВЗ Логистик». Инвестиционный проект приобрела компания ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»), обе стороны остались довольны сделкой, сообщает пресс-служба УВЗ.

Парк «УВЗ-Логистик» остается под эффективным управлением АО «Федеральная грузовая компания» («дочка» «РЖД»), поэтому инвестиция нового собственника станет выгодным вложением средств. Сделку закроют после того, как ее одобрит Федеральная антимонопольная служба.

После выставления ООО «УВЗ Логистик» на продажу заявки на приобретение подали практически все игроки рынка железнодорожных операторов, однако из них отобрали только шестерых. УВЗ не стал выбирать победителя на конкурсе, заявив о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки. В итоге покупателем стало ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджемент».

Источники в отрасли говорят о высоком потенциале сделки. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко не только успешно выполнил поручение Президента РФ, но и сократил обязательства УВЗ почти на 145 миллиардов рублей. Это резко улучшает финансово-экономическое положение корпорации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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