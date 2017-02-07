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07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
15:57  07 февраля 2017 0

«Тефтелев и Барышев, уберите свой ларек!» В Челябинске ликвидируют прогремевшую в соцсетях торговую точку. ФОТО

Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, уборка снега
Скандальную торговую точку ожидает демонтаж (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска добились сноса киоска «Фрукты-Овощи», который появился на газоне в жилом комплексе «Александровский». Победа над бизнесменами была одержана, когда на стене торгового объекта появилась провокационная надпись, адресованная главе города и депутату Госдумы.

Павильон появился 24 января возле дома №14 на улице Бейвеля неожиданно для всех. Возмущению местных жителей не было предела. «Весь город в шаурме и в ларьках. Привет из 90-х. Когда эту шайку уже прикончат или заберут в Москву?.. Подходили к охране, охрана говорит, что их ищут. Провели кабель, перерезали, сейчас опять подцепились, прям настойчивые!.. Соседи, давайте скинемся на эвакуатор и, если киоск ничей, отвезём его и выкинем где-нибудь в лесу!» — такими сообщениями полна соответствующая тема в официальном паблике «Александровского» в соцсетях.

Первоначально жители заподозрили управляющую компанию, но там их гнев вполне разделили. При установке ларька неизвестные не пощадили декоративные кустарники, которые любовно выращивали на газоне коммунальщики. Они, в свою очередь, обратились в полицию, а также в администрацию района города и района. Чиновники ответили, что разрешения на установку не давали, а хозяева павильона неизвестны. Тогда ночью на стене «ларька раздора» появилась броская надпись «Тефтелев и Барышев — уберите свой киоск с газона!» (Накануне в СМИ появилась информация о переделе рынка малых торговых точек в Курчатовском районе. Ее главным героем был депутат Госдумы Андрей Барышев, чье имя ранее «засветилось» в похожем скандале с парковками).

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Скандальная торговая точка не успела заработать, но смогла прославиться Фото: паблик «ЖК Александровский», «ВК»

В мэрии Челябинска «URA.RU» заявили, что подобные киоски появляются и демонтируются на улицах города регулярно, переадресовав обращающегося журналиста в районную администрацию.

«Киоск появился там неделю назад совершенно незаконно. В городе существует муниципальное предприятие „Служба демонтажа“, в которое я обратился, чтобы его убрали, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ глава Курчатовского района Сергей Антипов. — По регламенту они должны предупредить владельцев торговой точки, чтобы те вывезли товар, если он есть, и убрали сам объект. Если этого не произойдет, то сегодня-завтра его вывезут на штрафстоянку».

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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