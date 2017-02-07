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07 февраля 2017
15:49  07 февраля 2017 0

На Крымском мосту появились уникальные арки

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
На мосту появились уникальные сооруженияФото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Сборкой уникальных арочных пролетов Крымского моста занялись 500 инженеров и строителей, пишет «Национальная служба новостей».

Уже наполовину собраны автодорожный и железнодорожный пролеты. Каждая арка по 227 метров весит от четырех до шести тысяч тонн. В морских условиях это уникальный опыт установки подобных сооружений. На данный момент выполнены почти 4 километра стыковочных швов, их качество строители проверят ультразвуком.

Арки придадут конструкции моста необходимую жесткость, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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