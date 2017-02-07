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16:09  07 февраля 2017 0

В депсоцразвития ХМАО — скандал. Директор учреждения попался на взятке

Клипарт., взятка, деньги
Руководитель соцучреждения Югры не смог отказаться от взяткиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело по факту взятки в отношении бывшего директора комплексного центра социального обслуживания населения «Светлана» в Ханты-Мансийске, сообщили «URA.RU» во вторник, 7 февраля, в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По данным следствия, бывший руководитель учреждения Олег Яковлев подозревается в получении взятки почти в 1,2 млн рублей за попустительство в хищении денежных средств в учреждении.

Также в сообщении правительства отмечается, что в 2012—2014 годах департамент социального развития ХМАО организовал ряд внутренних проверок в отношении руководства «Светланы». В результате Яковлев получил выговоры за нарушение законодательства о закупках, неисполнение поручений департамента и неустранение выявленных нарушений. В сентябре 2015 года трудовой договор с Олегом Яковлевым был расторгнут.

По данным фактам проверки продолжаются, освобождены от должностей еще три работника учреждения.

Ядвига Вольская
© Служба новостей «URA.Ru»
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