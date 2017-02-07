16:09 07 февраля 2017 0

Руководитель соцучреждения Югры не смог отказаться от взятки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело по факту взятки в отношении бывшего директора комплексного центра социального обслуживания населения «Светлана» в Ханты-Мансийске, сообщили «URA.RU» во вторник, 7 февраля, в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По данным следствия, бывший руководитель учреждения Олег Яковлев подозревается в получении взятки почти в 1,2 млн рублей за попустительство в хищении денежных средств в учреждении.

Также в сообщении правительства отмечается, что в 2012—2014 годах департамент социального развития ХМАО организовал ряд внутренних проверок в отношении руководства «Светланы». В результате Яковлев получил выговоры за нарушение законодательства о закупках, неисполнение поручений департамента и неустранение выявленных нарушений. В сентябре 2015 года трудовой договор с Олегом Яковлевым был расторгнут.

По данным фактам проверки продолжаются, освобождены от должностей еще три работника учреждения.