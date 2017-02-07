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07 февраля 2017
16:02  07 февраля 2017 0

Путин назначил нового главу Бурятии

Путин встретился с ЦыденовымФото: kremlin.ru

Алексей Цыденов назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии, сообщает официальный сайт Кремля. Встречу с новым главой региона провел президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи новый руководитель республики рассказал об основных вехах своего трудового пути, как выяснилось, он работал в министерстве путей сообщения на Дальневосточной железной дороге. В начале 2000-х перешел в бизнес, а в 2006 году перешел в Минтранс, после чего попал в аппарат правительства.

С 2012 года Цыденов стал заместителем главы Минтранса, при этом контактов с регионами он не утрачивал. По словам нового руководителя Бурятии, он изучал ситуацию в регионе, определив его объективные преимущества: природные особенности для развития туризма, большой запас востребованных полезных ископаемых, а также близость к странам АТР.

Ранее «URA.RU» писало о том, что бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын ушел в отставку, заявив, что в будущем постарается быть полезным региону.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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