17:01 07 февраля 2017 0

В прокуратуре не стали рассматривать обращение Рябцева и переправили его в Роскомнадзор Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени на новый виток выходит скандальная история с сайтом для ЛГБТ-подростков «Дети 404». В прокуратуру области направлено заявление с требованием изучить экспертное заключение, выданное по материалам сайта двумя специалистами тюменского центра «Семья». Автор обращения — председатель Тюменского жилищного комитета Юрий Рябцев — заподозрил экспертов в уголовном преступлении и попросил уволить обеих женщин из центра «Семья». Ранее эксперты дали положительное заключение по материалам сайта, отметив, что там нет информации, вредной для здоровья и психики детей.

«Владимиров (Владимир Владимиров — прокурор Тюменской области, — ред.) окрасит прокуратуру в розово-голубой цвет?» — интересуется общественник, отмечая, что надзорное ведомство должно защитить права детей на достоверную информацию и спасти их от растления.

В заявлении на восьми листах (есть в распоряжении редакции) подробно объясняются причины, по которым председатель ТЖК заподозрил экспертов Оксану Лицильник и Марину Петухову в служебном подлоге, а их заключение назвал недостоверным и неправомерным.

В частности, отмечает Рябцев, выполненные экспертами части исследования не подписаны ими персонально, а это уже является основанием для признания заключения неправомерным. Кроме того, Лицильник и Петухова в своем труде утверждают, что опирались на материалы 30 авторов научных работ, но литературу 19 авторов они фактически не использовали, отмечает общественник.

Сейчас сайт сообщества заблокирован, несмотря на заключение тюменских экспертов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более того: «областные эксперты Лицильник О. Л. и Петухова М. Л. признают, что сайт „Дети 404“ (deti-404) создан также с целью поддержки трансгендерных подростков», пишет Рябцев.

Однако, отмечает общественник в своем заявлении в прокуратуру, гендерная дисфория согласно Международной классификации болезней является психическим расстройством. Это значит, что на сайте и в группах в соцсетях группой «Дети 404» должна быть размещена информация о том, как эти люди могут получить помощь психиатра, иначе можно говорить о лишении пользователей сайта права на достоверную информацию. Эксперты же при исследовании материалов сайта об этом нюансе даже не упомянули, пишет Рябцев.

«Сокрытие должностными лицами, экспертами АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС и Д «Семья» Лицильник О. Л. и Петуховой М. Л., фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом», — говорится в заявлении.

В итоге общественник попросил надзорное ведомство внести в центр «Семья» представление об устранении нарушений закона при проведении экспертизы, проверить документ на предмет служебного подлога и в случае, если подозрения подтвердятся, возбудить в отношении двух экспертов уголовное дело.

Кроме того, Рябцев потребовал уволить обеих сотрудниц из центра «Семья» «в связи с несоответствием работников занимаемой должности и выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации».

В случае, если прокуратура не отреагирует на заявление должным образом, ТЖК готов подавать в суд.

В областной прокуратуре корреспонденту «URA.RU» сообщили, что заявление Рябцева к ним поступило, однако надзорное ведомство перенаправило документ в Роскомнадзор, поскольку оба тюменских эксперта аккредитованы при этой федеральной службе.

В центре «Семья» корреспонденту агентства подтвердили: Оксана Лицильник и Марина Петухова до сих пор работают в этом учреждении. Получить комментарий у руководства центра и самих экспертов оперативно не удалось.

На данный момент как сайт «Дети 404», так и соответствующие группы во «ВКонтакте» и в «Фейсбуке», упоминающиеся в заявлении Рябцева, заблокированы.