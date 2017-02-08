Челябинский губернатор собирает всех мэров

08:00 08 февраля 2017 0

Губернатор Дубровский созывает совещание челябинских глав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Областное совещание с главами проведет в среду, 8 февраля, губернатор Борис Дубровский. В Челябинск приедут руководители с 43 территорий, министры и другие чиновники, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Планируется рассмотреть три вопроса. Вице-губернатор Олег Климов расскажет о мерах по борьбе с затоплением территорий в тех муниципалитетах, где ожидается самый мощный паводок.

Министр образования и науки Александр Кузнецов назовет итоги программы ремонта и строительства детских садов. А министр социальных отношений Татьяна Никитина доложит о приобретении квартир для сирот — в прошлом году губернатор Борис Дубровский увеличил с 462 млн до 673 млн рублей финансирование соответствующей программы из региональной казны.