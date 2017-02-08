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Главные новости Челябинской области
08:00  08 февраля 2017 0

Челябинский губернатор собирает всех мэров

Заседание правительства Челябинск, дубровский борис
Губернатор Дубровский созывает совещание челябинских главФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Областное совещание с главами проведет в среду, 8 февраля, губернатор Борис Дубровский. В Челябинск приедут руководители с 43 территорий, министры и другие чиновники, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Планируется рассмотреть три вопроса. Вице-губернатор Олег Климов расскажет о мерах по борьбе с затоплением территорий в тех муниципалитетах, где ожидается самый мощный паводок.

Министр образования и науки Александр Кузнецов назовет итоги программы ремонта и строительства детских садов. А министр социальных отношений Татьяна Никитина доложит о приобретении квартир для сирот — в прошлом году губернатор Борис Дубровский увеличил с 462 млн до 673 млн рублей финансирование соответствующей программы из региональной казны.

Сергей Леонов
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