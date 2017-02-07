16:40 07 февраля 2017 1

Второе лицо американской дипмиссии встретится с пермскими властями Фото: depositphotos.com © URA.RU

Заместитель посла США в России Линн Трейси приедет в Пермь с официальным визитом. Она встретится с представителями городских и краевых властей, а также посетит ПГНИУ.

Второе лицо дипмиссии США в России будет в Перми 8 и 9 февраля. У нее запланированы встречи с руководством Пермского края, Перми и ректором ПГНИУ. По данным «Нового компаньона», Линн Трейси должна принять участие в обсуждении перспектив побратимских отношений Перми и Луисвилля в гордуме, однако в пресс-службе Думы корреспонденту «URA.RU» сообщили, что впервые слышат о предстоящем визите представителя Госдепа. В мэрии подтвердили, что ожидается встреча с заместителем американского посла, а в пресс-службе краевой администрации сказали, что пока такой информации нет.

В Пермском университете «URA.RU» сообщили, что Линн Трейси приедет туда в среду, 8 февраля, в 10:00. У нее запланированы встреча с ректором вуза Игорем Макарихиным и беседа со студентами на тему российско-американских отношений.