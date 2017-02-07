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07 февраля 2017
06 февраля 2017
16:40  07 февраля 2017 1

В Пермь едет представитель Госдепа США

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, рукопожатие, флаг сша
Второе лицо американской дипмиссии встретится с пермскими властямиФото: depositphotos.com © URA.RU

Заместитель посла США в России Линн Трейси приедет в Пермь с официальным визитом. Она встретится с представителями городских и краевых властей, а также посетит ПГНИУ.

Второе лицо дипмиссии США в России будет в Перми 8 и 9 февраля. У нее запланированы встречи с руководством Пермского края, Перми и ректором ПГНИУ. По данным «Нового компаньона», Линн Трейси должна принять участие в обсуждении перспектив побратимских отношений Перми и Луисвилля в гордуме, однако в пресс-службе Думы корреспонденту «URA.RU» сообщили, что впервые слышат о предстоящем визите представителя Госдепа. В мэрии подтвердили, что ожидается встреча с заместителем американского посла, а в пресс-службе краевой администрации сказали, что пока такой информации нет.

В Пермском университете «URA.RU» сообщили, что Линн Трейси приедет туда в среду, 8 февраля, в 10:00. У нее запланированы встреча с ректором вуза Игорем Макарихиным и беседа со студентами на тему российско-американских отношений.

Анна Белкина
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