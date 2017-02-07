{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
06 февраля 2017
16:20  07 февраля 2017 4

Срочно! Замглавы администрации Екатеринбурга Липович заявил об уходе в отставку

Пресс-конференция с Евгением Липовичем в администрации города. Екатеринбург, липович евгений
Прогнозы и ожидания сбылисьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович уходит в отставку, о чем он несколько минут назад заявил в эфире радиостанции «Город FM» на волне 107,6.

Статья по теме
В Екатеринбурге меняют ответственного за облик города

«У каждого человека наступает период жизни, когда характер работы начинает влиять на состояние здоровья. Поэтому я принял решение оставить должность в администрации города. Хотелось бы пожелать всем своим коллегам — и Евгению Вадимовичу Ройзману, и Александру Эдмундовичу Якобу, всем сотрудникам и руководителям департаментов, комитетов и управлений, главам и сотрудникам администраций районов крепкого богатырского здоровья, способного сопротивляться тем трудностям, которые встречаются в непростой работе, способного выдерживать нагрузку, характерную для должностей. Благодарю и многочисленных жителей Екатеринбурга, которые поддерживали меня все эти долгие годы. И, тем не менее, решение принято, и оно окончательное», — заявил муниципальный чиновник.

В том же интервью «Город FM» Липович уточнил, что всегда готов оказать помощь и содействие бывшим коллегам-чиновникам в любых их начинаниях. Кроме того, чиновник заверил, что обязательно рассмотрит все поступившие к нему на данный момент обращения горожан.

«Что касается моей дальнейшей деятельности, в ближайшее время постараюсь обязательно рассмотреть все обращения граждан и подготовить ответы по тем вопросам, которые связаны с моей работой в прошлом. Особенно много вопросов сейчас по новой маршрутной сети общественного транспорта. Я надеюсь, что проект будет рано или поздно реализован, без этого не будет развития города. Общественный транспорт и качество его обслуживания — это признак любого хорошего города. Мы любим наш город и должны понимать, что, если не решить эту проблему, не достигнуть и того качества жизни, к которому мы все стремимся».

На телефонные звонки по сотовому телефону Евгений Ефимович пока не отвечает.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров