16:20 07 февраля 2017 4

Прогнозы и ожидания сбылись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович уходит в отставку, о чем он несколько минут назад заявил в эфире радиостанции «Город FM» на волне 107,6.

«У каждого человека наступает период жизни, когда характер работы начинает влиять на состояние здоровья. Поэтому я принял решение оставить должность в администрации города. Хотелось бы пожелать всем своим коллегам — и Евгению Вадимовичу Ройзману, и Александру Эдмундовичу Якобу, всем сотрудникам и руководителям департаментов, комитетов и управлений, главам и сотрудникам администраций районов крепкого богатырского здоровья, способного сопротивляться тем трудностям, которые встречаются в непростой работе, способного выдерживать нагрузку, характерную для должностей. Благодарю и многочисленных жителей Екатеринбурга, которые поддерживали меня все эти долгие годы. И, тем не менее, решение принято, и оно окончательное», — заявил муниципальный чиновник.

В том же интервью «Город FM» Липович уточнил, что всегда готов оказать помощь и содействие бывшим коллегам-чиновникам в любых их начинаниях. Кроме того, чиновник заверил, что обязательно рассмотрит все поступившие к нему на данный момент обращения горожан.

«Что касается моей дальнейшей деятельности, в ближайшее время постараюсь обязательно рассмотреть все обращения граждан и подготовить ответы по тем вопросам, которые связаны с моей работой в прошлом. Особенно много вопросов сейчас по новой маршрутной сети общественного транспорта. Я надеюсь, что проект будет рано или поздно реализован, без этого не будет развития города. Общественный транспорт и качество его обслуживания — это признак любого хорошего города. Мы любим наш город и должны понимать, что, если не решить эту проблему, не достигнуть и того качества жизни, к которому мы все стремимся».

На телефонные звонки по сотовому телефону Евгений Ефимович пока не отвечает.