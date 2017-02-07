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Главные новости Курганской области
16:25  07 февраля 2017 1

В Кургане задумались о привлечении осужденных к уборке улиц

Зимний Екатеринбург, площадь труда, уборка снега, дворники, снег в городе
Уголовников в город обещают не выпускатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

К уборке улиц в Кургане могут привлечь осужденных. Такую возможность обсуждали накануне в администрации города, сообщает официальный сайт мэрии.

Речь шла о привлечении к уборке городских территорий лиц, осужденных на обязательные работы, и граждан, находящихся в колониях-поселениях. В пресс-службе УФСИН по Курганской области «URA.RU» уточнили, что к работе на улицах могут привлекаться лишь осужденные на обязательные работы. Они работают без какой-либо охраны, под руководством мастера. «Все, кто находится в колонии-поселении (их всего 100 человек), работают», — уточнили в ведомстве.

Всего в Курганской области в настоящий момент к обязательным работам приговорены 765 человек, из них в Кургане — 268 человек.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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